Discarica abusiva nel cuore dell’area industriale, lungo la strada rifiuti di ogni tipo

Gela. Una lunga lingua di rifiuti di ogni tipo, tutti stoccati e abbandonati a ridosso di una delle strade adiacenti il sito industriale Eni. Si trova di tutto, dai rifiuti speciali a quelli domestici, passando per scarti della lavorazione agricola, vecchie masserizie, materassi e materiale di risulta. La scia dei rifiuti si allunga per metri, sulla strada e in un’area incolta, a pochi passi da via Cascino e in direzione della 115 Gela-Vittoria.