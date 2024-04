“Disponibile ad un contributo da tecnico”, Pizzardi: “Con Greco ha prevalso l’amministrazione e non la politica”

Gela. “Rimango a disposizione come tecnico. Vorrei continuare a dare un contributo alla città. Contatti? Ce ne sono stati soprattutto con riferimenti regionali di alcuni partiti”. Nella giunta del sindaco Lucio Greco, l’assessore Antonio Pizzardi è stato l’ultimo ad essere nominato, con deleghe importanti, dalla sanità e fino al patrimonio. L’esperienza dell’avvocato Greco va verso la conclusione del mandato e il primo cittadino difficilmente troverà spazio per una ricandidatura, in un quadro di partenti per la sua successione già piuttosto delineato. “Nei circa sei mesi di attività assessoriale – dice Pizzardi – sono convinto di aver raggiunto i risultati che mi ero prefissato. Sulla sanità ho lavorato senza sosta anche se a breve farò comunicazioni sull’ospedale “Vittorio Emanuele”, purtroppo assai spiacevoli. Se ci fosse stato più tempo, si sarebbe potuto programmare in modo differente e a più ampio raggio”. L’assessore non si è mai sbilanciato su un’eventuale collocazione elettorale e ha atteso le determinazioni del sindaco Greco. Nel pieno della campagna elettorale, il primo cittadino sembra ormai senza prospettive di ritagliarsi uno spazio per un progetto di secondo mandato.