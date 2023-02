Disposta la sospensione dei lavori nel cantiere di via Romagnoli, “emersi fatti di rilevanza penale”

Gela. È partita un’indagine e nel cantiere avviato in via Romagnoli, per la realizzazione di un immobile residenziale, arriva la sospensione delle attività. L’aliquota di polizia municipale della procura, coordinata dai pm, funzionari dell’ispettorato del lavoro, dell’ufficio tecnico comunale e agenti della municipale hanno effettuato un sopralluogo. Riferiscono che “dall’accertamento sono emersi fatti di rilevanza penale per violazioni di norme sulla sicurezza del lavoro, per la presenza di linee elettriche inglobate nella struttura dell’immobile e per protezioni inidonee per garantire l’incolumità dei lavoratori”.