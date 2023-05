Dissequestrato autolavaggio in viale Indipendenza, riparte attività: ok autorizzazione

Gela. A marzo, a conclusione di controlli condotti dai militari della capitaneria di porto, arrivò il provvedimento di sequestro e la relativa chiusura di un’attività di autolavaggio in viale Indipendenza. Era stata accertata l’assenza dell’autorizzazione per lo scarico delle acque reflue. Il titolare, assistito dal legale Massimiliano Marù, ha attivato tutte le procedure per ottenere il via libera alla riapertura. Sia gli uffici del Libero Consorzio di Caltanissetta sia quelli comunali hanno dato riscontro alle richieste. Lo stesso titolare, a sua volta, ha proceduto per avere le certificazioni tecniche, con tutti i rilievi condotti nell’attività.