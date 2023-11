“Dissesto è sconfitta della classe politica”, Giardina: “Si faccia una seria disamina”

Gela. Un dissesto “dichiarato troppo tardi” e prospettive di sviluppo che non sembrano a portata di mano. Il presidente del centro studi “Aldisio”, l’avvocato Calogero Giardina, fa un bilancio tutt’altro che roseo davanti ad uno stato di fatto, in città, sempre più stagnante. “La tardiva dichiarazione del dissesto finanziario, purtroppo inevitabile, ripropone in tutta la sua drammaticità la storia di una città che sta vivendo un lento declino non solo economico ma anche socio-culturale. Questo provvedimento rappresenta l’amara conferma della sconfitta della classe politica e amministrativa della nostra città – spiega – il culmine di un’inadeguata e inefficiente gestione della cosa pubblica. Se volessimo analizzare le cause e gli effetti del provvedimento del dissesto, non potremmo non evidenziare dati che dimostrano lo stato di sofferenza e deficit finanziario di molti comuni del sud d’Italia, sintomo chiaro di una sempre attuale questione meridionale. Dall’altro lato, ciò che risulta incontestabile è che Gela, tra royalties e investimenti Zes, rappresenta il territorio in cui lo Stato ha impegnato più risorse pubbliche che altrove, nel Mezzogiorno. In questa situazione paradossale, è innegabile la mancanza di un piano economico sostenibile e realizzabile per la città, parallelo ed alternativo allo sviluppo industriale. La città ha ceduto il posto di quinta della Sicilia a Marsala, superata anche da Ragusa, vedendo partire ogni giorno con viaggio di solo andata tanti giovani, famiglie e figli di questa terra che cercano lavoro e successo altrove”. Se ripartenza potrà esserci, secondo Giardina, dovrà avere come base ciò che il territorio offre, sempre che ci sia la capacità politica di seguire questa via.