Dissesto, individuata la società esterna per la redazione del bilancio stabilmente riequilibrato

Gela. Sarà una costante in questo ultimo scorcio di sindacatura Greco. Sul fronte strettamente amministrativo, infatti, l’esigenza è di procedere prima possibile alla definizione del bilancio stabilmente riequilibrato, che dovrà essere il passo successivo al dissesto, dichiarato ufficialmente lo scorso anno. L’amministrazione comunale, in settimana, ha concretizzato la procedura per l’incarico da assegnare ad un dirigente del settore finanziario, assente fino ad ora nonostante la crisi che si è abbattuta sul municipio, deflagrata nel dissesto. Sarà la dottoressa Maria Concetta Bonfirraro, già funzionario tra gli uffici del municipio, a portare avanti il settore che afferisce al bilancio e ai tributi. A conclusione della fase di selezione, il sindaco Lucio Greco ha optato per una sorta di continuità, affidandosi proprio ad un funzionario che conosce la situazione attuale. Al contempo, ci sarà l’intervento di una società esterna, la milanese Deda Value, che è stata individuata per dare supporto nella redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Si occuperà inoltre della formazione del personale degli uffici finanziari, che dovrà gestire un’incombenza sicuramente inedita per molti. La prima ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato potrebbe essere varata già con la nuova amministrazione. Va trasmessa entro fine giugno.