Domani a Mazzarrone il Pensabene bis

Gela. Prima gara dell’era Pensabene per il Gela Calcio, in trasferta domani allo stadio comunale di Mazzarrone contro la dodicesima in classifica. All’andata, lo scontro fra le due compagini si concluse sul punteggio di 3-2 per gli etnei, in gol con Reale, Bojang e Tomasello e bravi a mettere in estrema difficoltà i biancazzurri davanti ai propri tifosi. Tornando a domani, ci si aspetta una gara tutt’altro che semplice per i gelesi, che dopo poche sedute di allenamento col nuovo tecnico dovranno mettere in atto quanto preparato e soprattutto svoltare un girone di ritorno che ha visto trionfare i biancazzurri solo due volte, contro Real Siracusa e Misterbianco.

Da lì in poi, zero vittorie, tre sconfitte e quattro pareggi, tra cui l’ultimo contro il Messana a dir poco clamoroso, visto il doppio vantaggio che vantava il Gela fino al 90’, prima dell’inizio dei tempi di recupero.