Donazione sangue, gli avvocati dell’Aiga a sostegno della Fidas locale

Dello stesso avviso il presidente della Fidas Gela, Enzo Emmanuello. “Ringraziamo di cuore i giovani avvocati dell’Aiga di Gela che con serietà e gentilezza hanno portato a compimento un gesto spesso sottovalutato tra i giovani ma di estrema importanza per tutti noi. Per questo, rivolgiamo l’invito a tutti i ragazzi che hanno compiuto la maggiore età, di passare a trovarci presso il centro di raccolta fisso di via degli Appennini per venire a scoprire come si diventa donatori di sangue, così come hanno fatto oggi i nostri giovani esponenti del foro gelese”, ha detto.