Donna positiva al Covid, urgenza per un intervento di raschiamento: eseguito in ospedale

Gela. Per complicanze ha perso il bambino, che aveva in grembo. Sono state ore molto dure per una donna, che si è rivolta ai medici dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. E’ stata una corsa contro il tempo, per evitare conseguenze ancora peggiori. Giunta al nosocomio di Caposoprano, è infatti risultata positiva al Covid. L’intervento di raschiamento andava però effettuato prima possibile. I medici e gli operatori del reparto di ostetricia e ginecologia, diretto da Anna Maria Raiti, hanno provveduto, proprio per l’estrema urgenza.