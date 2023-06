Donne vittime di violenza, la rinascita di Gloria H. Boemia

Gela. “Sono una guerriera” sono queste le parole di Gloria Boemia che sono arrivate dritte al cuore di chi ieri pomeriggio ha partecipato all’incontro di sensibilizzazione contro la violenza dal titolo “Amore nel mirino“.

Organizzato dalle associazioni del territorio l’evento ha avuto come ospite d’onore Gloria H. Boemia l’ex modella che a soli 21 anni fu vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato. La notte del 26 novembre 2014 il fidanzato 20 anni più grande di lei, le sparò alla testa sfondandole il cranio in un casolare a Sacrofano, a nord di Roma. Si è svegliata all’ospedale “Sant’Andrea” dopo una settimana di coma, le avevano fatto la tracheotomia. Due anni di ospedale per la riabilitazione e ancora dovrà farne per tornare a camminare.

A causa della violenza subita ha perso l’occhio destro e l’udito all’orecchio destro. Da allora ha dato grandi contributi per aiutare le donne vittime di violenza.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra la dott.ssa Valeria Caci, la dott.ssa Aurora Ranno, la dott.ssa Selenia Campanaro, il pastore Rosa Radicia ed Emmanuel Condello.

Sul palco accanto alla presentatrice Jolanda Vox si sono alternati anche l’avvocato Ausilia Faraci, presidente del Soroptimist, l’avvocato Giuseppe Messina che ha informato i presenti del “Codice Rosso” ddl sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.