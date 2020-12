Doppio rogo nella notte, in fiamme un’auto e un box in un terreno

Gela. Gli incendiari sono entrati in azione nella notte, nonostante le restrizioni e la calma che si è registrata, soprattutto nelle ultime settimane. Due roghi, in poco meno di due ore. Un incendio, tra via Marsala e via Novara, ha danneggiato la Fiat 500 di una donna, parcheggiata proprio nella zona. Le fiamme si sono alzate subito dopo la mezzanotte. Poco prima delle due di notte, invece, un altro incendio ha danneggiato una piccola rimessa, utilizzata per attrezzature varie.