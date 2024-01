Droga nell’agrigentino, chiuse le indagini: chiesto processo anche per un gelese

Gela. L’attività investigativa risale a tre anni fa. I pm della procura agrigentina e i carabinieri coordinarono un’inchiesta che condusse ad arresti e a misure restrittive. Venne ricostruita una rete di presunti pusher per lo spaccio di droga. Nel blitz “Piramide” fu coinvolto anche un gelese, il quarantunenne Mirko Salvatore Rapisarda. Per lui scattarono i domiciliari, poi revocati a seguito dell’annullamento dell’ordinanza da parte dei giudici del riesame. Subito dopo l’arresto, al gip spiegò che gli unici contatti li ebbe solo per la compravendita di un’automobile, escludendo di essere coinvolto in fatti di droga. Sono in totale ventotto gli imputati e nei loro confronti i pm hanno chiesto il rinvio a giudizio. Il gup valuterà le loro posizioni, nel corso dell’udienza preliminare fissata per fine marzo.