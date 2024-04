Ecoplast sbanca Messina ed è ai playoff: ok anche Nuova Città Gela

Gela. L’Ecoplast Volley vince in casa dell’Ambient Lab Team di Messina e stacca il pass per i playoff per la Serie B. Il punteggio finale fra le due compagini è di 3-1 in favore dei biancorossi. La squadra gelese entra in campo con le idee chiare e dopo 50 minuti è già matematicamente ai playoff, grazie alla vittoria dei primi due set (19-25; 18-25). Nel terzo parziale i padroni di casa accorciano col punteggio di 25-22, senza però riuscire a portare la gara al tie-break a causa della vittoria del quarto set dei gelesi, bravi a chiudere le pratiche col punteggio di 27-25. Risultato finale di 3-1 per i biancorossi e playoff per la Serie B definitivamente ottenuti, con tenacia e tanto carattere.