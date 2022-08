Election day, i big nazionali iniziano a farsi vedere in città: possibili Letta e Conte

Gela. Con la campagna elettorale ormai entrata nel pieno della sua intensità, inizia anche in città la sfilata dei leader nazionali. Ieri è stata la volta di Matteo Salvini che ha dedicato a Gela mezza giornata del suo tour siciliano per incontrare fan e simpatizzanti in tre tappe differenti che lo hanno portato prima al Museo del Mare a visitare la Mostra di Ulisse, e poi al mercato settimanale e al Gb Oil dove ha avuto modo di incontrare i suoi sostenitori.

Niente tappa gelese per Giorgia Meloni che nel suo viaggio in terra Sicula ha preferito privilegiare le piazze principali di Messina e Catania. La leader di Fratelli d’Italia quindi, almeno per il momento non passa da Gela, anche se il suo entourage ha già preannunciato un possibile ritorno sull’Isola a ridosso del voto.

Per il terzo polo invece oggi arriva il senatore Davide Faraone. Il numero due di Italia Viva e braccio destro in Sicilia di Matteo Renzi, sarà in città per un incontro con il candidato gelese alla Camera Emanuele Maganuco.

Difficile invece che i due leader della coalizione, lo stesso Renzi e Calenda programmino una tappa a Gela prima del 25 settembre.

Dovrebbe arrivare in città entro metà settembre anche il segretario nazionale del Pd Enrico Letta. Lo staff è al lavoro per organizzare il tour siciliano del deputato a sostegno della Chinnici e una delle tappe dovrebbe proprio essere a Gela.