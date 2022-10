Emergenza loculi, Trainito: “Situazione grave, manca una vera programmazione”

Gela. Attese anche di mesi, prima di avere una collocazione a Farello. Sono tante le bare, senza un posto, ferme nelle camere mortuarie del cimitero. Da tempo, i loculi comunali sono insufficienti rispetto alle necessità reali. Il presidente della commissione sanità e ambiente Rosario Trainito teme che la situazione possa degenerare, determinando ulteriori conseguenze alle famiglie dei defunti che aspettano una degna sepoltura per i loro cari. “È ormai da settimane, anzi mesi, che tantissime bare si trovano in sosta, in attesa di un posto e di una degna sepoltura. Non è assolutamente possibile che non ci sia una programmazione rispetto a ciò che va fatto. C’è poca attenzione – dice – la situazione è ormai sfuggita di mano e non è giusto che si giochi con la dignità dei defunti e con il dolore dei parenti che si trovano impossibilitati a fare visita ai propri cari. La prossima settimana, chiederò al presidente del consiglio, in presenza del primo cittadino, di fare chiarezza sull’argomento nell’incontro che avremo alla capigruppo. Dopo i primi loculi realizzati, compresi quelli prefabbricati, non abbiamo più avuto notizie su cosa accadrà”.