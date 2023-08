Emergenza sanità, incontro con manager Asp: Trainito, “ci sono riscontri concreti”

Entro fine mese potrebbero esserci i primi sviluppi. “Per quanto riguarda la nuova rianimazione si attende l’arrivo di alcuni pensili per la messa in sicurezza ma entro fine mese, in presenza dell’assessore regionale Volo, verranno inaugurati i locali. Per il pronto soccorso infettivologico ci sono tutte le autorizzazioni e anche in questo caso è imminente l’apertura – precisa Trainito – sarà utilizzato come supporto a quello già presente, vista ormai la fine dell’emergenza sanitaria. I lavori dell’astanteria sono in fase di avvio. Il rallentamento è stato causato da un contenzioso con la ditta incaricata che adesso è finalmente risolto”. Secondo il consigliere FI è fondamentale un dialogo costante con il management dell’Asp per venire a capo di una situazione generale decisamente critica. Negli ultimi giorni, non sono mancati gli allarmi sul depotenziamento del sistema sanitario locale. “Ringrazio il commissario per l’immediato riscontro alle criticità segnalate – conclude Trainito – e per le rassicurazioni che oggi i cittadini possono avere”.