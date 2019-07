Eni dopo vertice alla Regione, “impegni confermati”: “Parte green refinery e verrà demolito Snox”

Gela. Il vertice palermitano che ha messo intorno allo stesso tavolo il presidente della Regione Nello Musumeci, Eni e l’amministrazione comunale riceve disco verde anche dai vertici del cane a sei zampe. “Eni, nel corso del positivo e proficuo incontro che ha avuto luogo oggi presso la Regione Sicilia – si legge in una nota – alla presenza del presidente Nello Musumeci, dell’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano, del sindaco di Gela Lucio Greco e di una delegazione di dirigenti regionali e comunali, ha confermato gli impegni e annunciato che la bioraffineria è in questi giorni in avviamento. Eni ha inoltre invitato il governatore della Regione Sicilia e il sindaco a visitare i nuovi impianti della bioraffineria e le aree oggetto di bonifica ambientale”. In base alle informazioni, confermate anche dai sindacati del settore, la green refinery dovrebbe entrare in marcia dal 10 luglio e i manager dell’azienda ribadiscono che il cuore del nuovo sistema produttivo è già in moto. “L’impianto della bioraffineria Steam Reforming, che produce idrogeno da gas metano, è in marcia da alcuni giorni, mentre l’Ecofining, che trasforma gli oli vegetali in biocarburante grazie a un brevetto proprietario Eni, è in fase di avviamento – spiegano – dalla firma del protocollo 2014, Eni ha investito, a fine maggio 2019, circa 1.153 milioni di euro; i cantieri avviati sono 243, di cui 167 già completati; per il risanamento ambientale sono stati spesi circa 178 milioni di euro e avviati 58 cantieri di cui 31 già completati, 800 i milioni spesi per le bonifiche dal 2000. Per quanto riguarda l’occupazione, nei primi cinque mesi del 2019 il livello dell’indotto si attesta in media sulle 2200 unità, confermando il trend di crescita di fine 2018, che ha fatto registrare in media un indotto di 1870 risorse, superiore all’anno precedente in relazione al cantiere della bioraffineria, mentre i lavoratori Eni impiegati nel sito di Gela sono oltre mille, di cui 426 nella bioraffineria”. Il sindaco Lucio Greco, a conclusione della riunione convocata dal presidente Musumeci, ha spiegato che Eni intende confermare l’investimento sul progetto “Argo-Cassiopea”, anche se per la base gas manca ancora la proroga della Valutazione di impatto ambientale, fondamentale per l’avvio vero e proprio dei lavori. Dall’azienda precisano che “in ambito upstream sono previsti investimenti per circa 1.800 milioni di euro: nuove attività di esplorazione e produzione di idrocarburi, valorizzazione dei campi già in esercizio offshore e on-shore, manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle facilities e sui pozzi”. Non si fa direttamente riferimento alla base gas, anche se oggi al tavolo, come indicato dallo stesso Greco, sarebbe emersa la volontà di andare avanti nel progetto, in attesa che si sblocchi la proroga Via. Eni punta comunque sulla bioraffineria, pronta a produrre carburanti sostenibili. “Per la riconversione della raffineria sono stati spesi 275 milioni di euro, a cui si vanno ad aggiungere ulteriori 47 milioni per attività propedeutiche, per un totale di 322 milioni di euro – si legge nella nota ufficiale del gruppo – in termini di occupazione, a oggi stanno lavorando nel cantiere della bioraffineria circa 800 risorse prevalentemente locali, circa il 90 per cento, di cui circa 120 impiegate in attività di ingegneria e project management. Complessivamente, nei cantieri in corso all’interno del sito industriale, includendo anche le attività di risanamento ambientale, manutenzione e di miglioria e modifica, attualmente sono impiegate circa 1600 persone dell’indotto locale”.