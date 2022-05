Enzo Savarino confermato segretario generale della Uila

Sul versante relativo ai lavoratori del settore forestale, i delegati al Congresso Territoriale hanno espresso con fermezza e determinazione il rifiuto assoluto all’ipotesi di riforma presentata dal Governo Regionale facendo emergere le difficoltà che vivono i lavoratori per l’incertezza di una vicenda dovuta alla incapacità della politica di trovare soluzioni idonee per il lavoro e per i lavoratori forestali. Senza dimenticare le tantissime problematiche che vivono i lavoratori del settore privato dell’agroalimentare e idraulico forestale al fine di garantire economia e occupazione nei nostri territori, ed ulteriore impegno per assicurare legalità al lavoro, certezze sindacali e futura programmazione che veda il riconoscimento e la giusta attenzione per lavoratori.