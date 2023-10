Esame Milazzo per un Gela privo di tifosi

Tornerà a disposizione del mister il giovane esterno destro Samuele D’Agosto, squalificato contro la Real Siracusa per 3 giornate e pronto a fare il proprio rientro. Da vedere se il mister deciderà di schierare lui o Resouf contro il Milazzo. Probabile riconferma per la difesa, quasi impeccabile contro l’Enna al “Presti”, così come Di Martino, praticamente mai impegnato dagli attaccanti avversari. In attacco pronti Lo Giudice, in gol all’ultima di campionato, e Abate, determinato ad interrompere il digiuno da gol che va avanti da 3 partite. Centrocampo da rivedere dopo l’ultima di campionato. Gara sontuosa per il classe 2005 Federico Rechichi, Tomaino e Alves devono invece salire di tono rispetto all’ultima prestazione. Ad arbitrare la gara la terna arbitrale formata da Riccardo Teodoli dalla sezione di Aprilia accompagnato da Roberto Fraggetta e Giulio Sorace dalla sezione di Catania.

Per quanto riguarda il campionato di Prima Categoria, dopo la vittoria contro l’Alessandria Della Rocca, l’imbattuta Vigor Gela si appresta ad affrontare il Don Bosco Mussomeli, ultimo in classifica a quota zero punti. Al Terranova di mister Paolo Comandatore toccherà invece affrontare il Vittoria FC nel campionato di Seconda Categoria.