“Esito positivo” per il riesame dell’Aia di raffineria: ok ministero all’aggiornamento

Gela. L’estratto del provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il Ministero della transizione ecologica ha concluso, favorevolmente, la procedura di riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata alla società Raffineria di Gela, del gruppo Eni. Con il provvedimento, sul quale hanno lavorato i tecnici del ministero, attraverso la direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, è stato disposto l’aggiornamento dell’Aia, che è l’autorizzazione fondamentale per lo svolgimento del ciclo produttivo del sito, ora convertito a green. Il Ministero aveva già provveduto sull’Aia per la raffineria, sia nel 2012 che nel 2017. Il provvedimento ora varato dagli uffici romani tocca quasi esclusivamente il nuovo ciclo produttivo della fabbrica, concentrato sui carburanti sostenibili, dopo la riconversione e l’addio alla produzione degli idrocarburi. Con la pubblicazione in gazzetta, arriva l’ufficializzazione dell’aggiornamento Aia. Da tempo, l’azienda ha concentrato le attività proprio sul ciclo verde, per i carburanti sostenibili.