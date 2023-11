Espropri tribunale, ex proprietari aspettano indennità: Tar “congela” per la crisi del Comune

Gela. Il piano di riequilibrio che non è stato finalizzato e il dissesto appena varato dall’assise civica, comporteranno non poche conseguenze amministrative. Negli uffici finanziari dell’ente si sta valutando con molta attenzione ciò che accadrà dal momento dell’insediamento della commissione straordinaria di liquidazione, con il compito di affrontare tutto il pregresso (dal 2021 e per il periodo precedente). I pagamenti sono tra le voci più sensibili e Palazzo di Città deve ancora concludere dossier del passato che vanno avanti da anni, alimentati da procedure che bocciarono l’operato degli uffici dell’ente. Tra i casi più noti, quello degli espropri delle aree nelle quali venne realizzato palazzo di giustizia. I giudici, sia civili che amministrativi, hanno sempre accolto le istanze degli ex proprietari. Ancora oggi, però, attendono le indennità dovutegli che i giudizi civili hanno stimato in una cifra complessiva non inferiore ai sei milioni di euro. Gli ex proprietari hanno battuto tutte le vie praticabili. L’ente comunale procedette con l’acquisizione sanante delle aree ma ci sono tanti versanti aperti, compreso quello dei pagamenti delle indennità. I giudici del Tar, ai quali i legali degli ex proprietari si sono nuovamente rivolti per un’azione di ottemperanza, non hanno potuto far altro che “sospendere” il procedimento.