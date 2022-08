Ex lido “La Conchiglia”, abbatterlo o salvaguardarlo? Monotematico in consiglio comunale

Gela. E’ una presenza storica per la città, ma che negli anni è stato avvolto dal degrado e da un costante depauperamento strutturale. La prossima settimana, in consiglio comunale, si discuterà del futuro dell’ex lido La Conchiglia. Da abbattere definitivamente oppure una memoria da conservare? L’assise civica se ne occuperà, seppur in un periodo di piena campagna elettorale, a seguito della richiesta inoltrata da un gruppo di cittadini, riunito in un’associazione. Il presidente Salvatore Sammito ha fissato la seduta monotematica per martedì prossimo. Il governo regionale, già da tempo, ha individuato fondi per la demolizione definitiva dell’ex lido, oggi ridotto a rudere. Sui mancati interventi da parte proprio della Regione è stata avviata un’indagine da parte della procura, che ha posto sotto sequestro la struttura. Due dirigenti regionali dovranno risponderne a processo. Ci sarebbero state omissioni e mancati interventi di messa in sicurezza.