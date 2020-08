Farello, altre requisizioni ordinate da Greco: dieci confraternite senza più loculi

Gela. Senza nuovi loculi comunali, l’emergenza è sempre più concreta. La scorsa settimana, il settore ambiente del municipio ha autorizzato un progetto per ottanta prefabbricati, con affidamento diretto all’azienda nissena che ne aveva già forniti altrettanti all’amministrazione Messinese. Serve però del tempo, così come non sarà breve l’iter per il progetto di circa mille nuovi loculi, sempre a Farello. Così, al sindaco Lucio Greco, come fatto dai suoi predecessori, non rimane che requisire i loculi delle confraternite. Altri diciassette verranno usati per sepolture urgenti, senza che al momento si intravvedano soluzioni alternative. Nell’arco degli ultimi dodici anni, sono stati requisiti 2.210 loculi, tutti delle confraternite private. Una media talmente alta, che dieci confraternite hanno comunicato di non avere più loculi disponibili.