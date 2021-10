“Farello sporco e impraticabile”, Giudice: “Manca rispetto anche per i morti”

Gela. “Almeno, assicurare l’ordinaria amministrazione, con cimiteri puliti e fruibili”. Il vicepresidente del consiglio comunale Paola Giudice, invece, ha raccolto immagini inequivocabili, con il cimitero Farello che in diverse strutture è in condizioni precarie. “Se il grado di civiltà di un popolo si desume dal rispetto verso i morti, in città siamo messi veramente male. La strada verso il decoro è ancora lunga e tutta in salita. Viviamo in una città sporca e trascurata e questo è sotto gli occhi di tutti – dice Giudice – ma almeno provare ad avere rispetto per i nostri cari defunti dovrebbe essere doveroso. Andare in visita al cimitero e trovarlo letteralmente impraticabile per sporcizia ed incuria è oltraggioso per i vivi e per i morti. Per i vivi perché si nega la possibilità del conforto di una visita ai propri cari, per i morti perché sono lasciati lì senza il minimo decoro che una società civile impone. Proprio il rispetto per il cittadino è il grande sconosciuto di questi tempi. A nessun comune cittadino importa di un assessorato, di un sottogoverno, di questa o quell’altra griglia per le commissioni consiliari. Al cittadino interessa vivere in una città normale. Nessuno chiede opere sensazionali, ma al di là dei proclami e dei perenni comizi elettorali si chiede e si pretende l’ordinaria amministrazione”.