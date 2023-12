Farmacia territoriale a scartamento ridotto, tante lamentele da utenti e pazienti

Gela. I servizi che mancano o non riescono ad essere efficienti, al “Vittorio Emanuele”, generano conseguenze quasi esclusivamente su utenti e pazienti. Sta accadendo anche per la farmacia territoriale. E’ importante per farmaci utilizzati da pazienti con gravi patologie. In ospedale, però, è aperta solo un giorno a settimana. Ieri, pare che il servizio non sia stato assicurato interamente e le lamentele si sono fatte sentire.