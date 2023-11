FdI, seggio all’Ars conteso: concesso termine per valutare ulteriori atti prodotti

Gela. Un rinvio ad inizio dicembre per consentire l’esame di ulteriore documentazione presentata dal legale che rappresenta tre elettori locali che hanno proposto ricorso contestando la legittimità dell’elezione all’Ars del parlamentare FdI Giuseppe Catania. La decisione dei giudici del tribunale civile di Palermo è stata formalizzata nel corso dell’udienza odierna. I legali di Catania, gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, hanno ritenuto necessario un approfondimento sulla documentazione. Gli elettori vicini al gruppo locale meloniano sono rappresentati nel procedimento dal legale Giovanni Immordino. Ritengono che Catania sia ineleggibile, per pregresse cariche ricoperte. La decisione inciderebbe in maniera notevole sugli equilibri dello stesso partito, dato che potrebbe avvantaggiare, qualora fosse disposta l’ineleggibilità, l’attuale coordinatore FdI in città, Salvatore Scuvera, a sua volta in lizza lo scorso anno per un seggio all’Assemblea regionale. Una querelle che ha tenuto banco anche negli scorsi giorni, a seguito del tentativo di inserire nel maxi emendamento trasmesso all’Ars un’interpretazione autentica della disciplina in materia: avrebbe di fatto blindato la posizione di Catania e di altri tre deputati regionali. La norma però è stata stralciata per verifiche.