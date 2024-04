FdI ufficializza l’appoggio a Cosentino, niente candidato di bandiera: “E’ il nome che unisce il centrodestra”

Gela. Niente Vincenzo Casciana, che questa mattina ha spiegato di aver rinunciato alla sua disponibilità alla candidatura a sindaco, nè disco verde per Salvatore Scerra, che invece in serata presenterà la sua corsa ma con “Alleanza per la città”. Così, FdI, locale, provinciale e regionale, vira sull’ingegnere Grazia Cosentino. “Noi tutti ringraziamo Vincenzo Casciana per l’ottimo lavoro svolto sul territorio, in queste settimane, per favorire il consolidamento del centrodestra. Ha dato prova di grande generosità e senso di responsabilità rimettendo al partito la sua disponibilità, per evitare una frammentazione del centrodestra che avrebbe inevitabilmente favorito altri schieramenti”, spiegano dal partito cittadino condotto dal coordinatore Salvatore Scuvera. Così, arriva l’appoggio ufficiale all’ex dirigente comunale, attuale resonsabile tecnico di Impianti Srr. Non ci sarà un candidato del partito.