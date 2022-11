Fermato in una stazione di servizio, aveva cocaina: patteggiamento per un trentunenne

Gela. Lo scorso gennaio fu fermato nei pressi di una stazione di servizio, in città. Aveva con sé circa dieci grammi di cocaina. Per il trentunenne Francesco Scicolone si va verso il patteggiamento. C’è l’assenso della procura. La condanna è ad un anno e otto mesi di detenzione. La definizione del patteggiamento verrà formalizzata in giudizio. I finanzieri, nel corso dei controlli, trovarono anche sostanze per il taglio della droga. Al momento dell’arrivo dei militari, pare che un’auto si allontanò dalla zona e non si esclude che potessero esserci a bordo possibili clienti per la cessione della cocaina.