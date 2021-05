“Fermo screening per operai esposti all’amianto”, Granvillano: “Visite non partono”

“Tutti conoscono la nostra situazione, anche il sindaco – dice ancora Granvillano – abbiamo lottato per arrivare al protocollo, che firmammo nel 2013 con i vertici dell’Asp di allora, e alla legge fatta approvare anche da Pippo Gianni. Ora, non capiamo perché non si possa andare avanti, riprendendo lo screening, con tac e spirometrie. Sembra quasi che nessuno se ne voglia interessare”. Furono i rappresentanti locali dell’Ona ad ottenere i primi riconoscimenti dalle autorità sanitarie, che alla fine compresero l’importanza di assicurare una copertura finanziaria per le visite di operai, che non sempre potevano permettersi accertamenti specialistici privati, come forma di prevenzione contro patologie, soprattutto da asbesto.