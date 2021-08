Ferragosto in città, temperature elevate all’ombra dei soliti disagi idrici

Gela. Sarà un Ferragosto caldo, afoso e con i soliti disagi idrici. E strano a dirsi, questa volta Caltaqua non c’entra ma Siciliacque, che ha ridotto la portata idrica a Caposoprano e Macchitella. In quest’ultima settimana l’acqua è arrivata a singhiozzo ed in alcune case anche sporca e maleodorante, probabilmente proprio perché l’erogazione nella condotta non è stata continua.