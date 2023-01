Festival, Francesco Tasca tra i pizzaioli italiani a Casa Sanremo: “Grande opportunità”

Gela. L’attività, in corso Vittorio Emanuele 225, l’ha avviata la scorsa estate ed ha subito iniziato a riscuotere gradimento, con tanti clienti che richiedono la sua pizza. Il ventenne Francesco Tasca ha investito su sé stesso, in tutti i sensi. Appena concluso il ciclo di studi all’istituto alberghiero cittadino, non ha preso la valigia come tanti coetanei ma ha invece deciso di scommettere sulla città e sulle proprie capacità. E’ nato il locale che ha aperto e adesso ha avuto la soddisfazione di essere scelto tra i quaranta pizzaioli ufficiali del prossimo Festival di Sanremo. Ci sarà anche lui a Casa Sanremo, insieme ad altri pizzaioli italiani. “Per me è stata una proposta irrinunciabile – spiega – affronterò quest’esperienza con tanto entusiasmo ma anche con la necessaria umiltà. Sarà una vetrina importante. Voglio dare lustro alla tradizione della nostra città e ai nostri ottimi prodotti”.