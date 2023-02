“FI per centrodestra unito, possiamo ambire a sindacatura”, Trainito: “C’è già chi vuole dividere”

Gela. Forza Italia, nella coalizione pro-Greco di quattro anni fa, era una delle principali basi politiche. Con il tempo, l’asse tra gli azzurri e l’avvocato non ha retto e prima che si aprisse la crisi finanziaria del municipio i forzisti hanno deciso di prendere altre strade. Il partito, sia a livello cittadino che sul fronte palermitano, sta cercando di comprende quali sviluppi potrà avere l’emergenza finanziaria del Comune. I dirigenti, però, sono già abbondantemente proiettati al dopo-Greco e vogliono avere uno spazio importante nella potenziale coalizione di centrodestra. “A differenza di qualche partito che vorrebbe da subito spaccare il centrodestra, noi lavoriamo invece per l’unità della coalizione – dice il capogruppo consiliare Rosario Trainito – la nostra ottica è quella di un centrodestra compatto, anche se ripeto ci sono partiti di scarsa importanza che invece pare stiano già remando contro”. Non c’è nessun riferimento diretto da parte del consigliere, ma è plausibile che non stia per nulla gradendo l’atteggiamento degli autonomisti, che sono ancora nel progetto del sindaco Greco ma si rivedono nel centrodestra. “Andiamo avanti perché vogliamo dare una nuova prospettiva alla città – aggiunge Trainito – tutti stiamo lavorando per fare in modo che la crisi finanziaria possa trovare soluzioni. Forza Italia, inoltre, non nasconde che può avere i candidati giusti per la successione all’attuale sindaco. I numeri ci danno ragione. Alle regionali dello scorso anno, il nostro parlamentare Ars è stato il più votato in tutta la provincia. Altri invece sono stati i più suffragati solo a Mussomeli. Penso che in un’ottica di unità del centrodestra, senza voler creare divisioni, Forza Italia può ambire a schierare sia il candidato a sindaco in città sia a Caltanissetta”. Trainito, tra i forzisti locali, è spesso stato molto critico verso la linea Greco e sicuramente ha sostenuto l’uscita dalla giunta e dalla maggioranza. Fa capire che il gruppo locale del partito non vorrà rimanere indietro rispetto ad altri alleati. Negli ultimi tempi, non sono mancati botta e risposta aspri nel dialogo a distanza con ui meloniani di Fratelli d’Italia. “I contatti ci sono e assai avviati – conclude – non ci interessano partiti che vogliono dividere, senza capire che in questo modo hanno già perso in partenza. Del resto, l’onorevole Michele Mancuso ha spiegato che il nostro partito ha tutte le carte in regola per schierare un candidato a sindaco in città. La lista è forte e non mancano riscontri con altri gruppi, come la Dc, che a sua volta ha un gruppo locale di tutto rispetto”.