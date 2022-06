FI rinuncia alle interrogazioni, riapre strada del dialogo: Trainito, “contatti con Greco”

Gela. Prima, il voto compatto sulla presidenza della commissione servizi sociali e istruzione (andata all’esponente di opposizione Alessandra Ascia); poi, la rinuncia alle tre interrogazioni, che avevano alimentato nuove tensioni in maggioranza. I forzisti danno tempo all’amministrazione comunale. Quella di lasciare l’aula del question time, di fatto rinunciando alle interrogazioni sulle condizioni delle strade e del verde pubblico e sulla gestione delle rotatorie, è stata una decisone ponderata. “Ho avuto modo di avere interlocuzioni con il sindaco Lucio Greco – dice il capogruppo di Forza Italia Rosario Trainito – per senso di responsabilità e perché non siamo assolutamente contro la maggioranza, abbiamo deciso di attendere la riunione, che dovrebbe essere convocata a breve. Il sindaco ha apprezzato questa nostra decisione. Forza Italia è parte integrante della maggioranza e sono sicuro che nel corso della riunione dell’alleanza ci saranno i chiarimenti che attendiamo”. Trainito, che spesso è stato molto critico con l’amministrazione, apre una porta per il dialogo interno, dopo settimane di gelo quasi assoluto nei rapporti con altri pro-Greco.