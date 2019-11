Fi si spacca, Federico: “Da Mancuso atti di arroganza…lui e Pagano vogliono la sconfitta del centrodestra”

L’ex deputato va anche oltre e pensa ad una sorta di progetto “concordato” per far implodere il centrodestra locale. “Il deputato nazionale nisseno Alessandro Pagano ha deciso di rompere i rapporti tra Forza Italia e Lega, isolando i salviniani dal resto del centrodestra – conclude – l’altro deputato nisseno Michele Mancuso invece ha deciso di spaccare Forza Italia. E’ fuor di dubbio che vogliano far perdere il centrodestra. Mi spiace soprattutto per la città che ha dato un enorme riscontro elettorale alle coalizione. Probabilmente, i risultati di queste scelte li vedremo alle elezioni europee. Sono curioso di verificare quanti voti riusciranno ad avere Lega e Forza Italia”. La scissione in Forza Italia non è più un’ipotesi solo sussurrata e gli equilibri potrebbero mutare prima del previsto.