Fiaccabrino “danza” sotto la pioggia con l’Aprilia e conquista il sesto posto al Mugello

Numerose cadute hanno caratterizzato la testa della gara, per la cronaca, vinta da Lorenzo Sommariva agevolato dalla caduta, alla Pelagio, del suo diretto inseguitore Giuseppe De Gruttola. La direzione del tracciato di Scarperia ha imposto la bandiera a scacchi in anticipo (ottavo giro) garantendo il punteggio pieno col 70 per cento di gara disputata.

“Mancava solo la neve- commenta Fabiano Fiaccabrino – Nelle prove sono scivolato, capendo fino a dove si poteva osare. Dopo il via ho mantenuto la calma riuscendo a chiudere al sesto posto. Sono davvero soddisfatto”. Il campionato “Aprilia Rs660 cup” farà tappa a Misano, il prossimo 04 giugno, come gara di contorno del mondiale Superbike. Occasione ghiotta per essere notati dai grandi del motociclismo che conta.