Finanziamenti, iter in sofferenza: “Primo blocco Pnrr in ritardo, chiederemo monotematico”

“Dai calcoli che ho fatto, basandomi sui cronoprogrammi che avevo predisposto durante l’esperienza in giunta, il primo blocco del Pnrr vede il Comune arrivare in modo troppo lungo. Non ci sono i tempi giusti. I ritardi appesantiscono ogni passaggio ulteriore. Il monotematico, se ci saranno le condizioni per fissarlo, non va interpretato come un attacco o un’accusa. Piuttosto deve essere l’occasione di un confronto schietto. Di questo bisognerebbe parlare più spesso, facendo il punto su iniziative come il polo dell’idrogeno, gli investimenti, l’università. Invece, il dibattito è occupato dagli eventi per l’anniversario dello sbarco alleato. Purtroppo, non vedo più una vera programmazione”. Tutti vuoti che per il civico minano alla base l’intero sistema dei finanziamenti, predisposto in questi anni, e che fino a poco prima della crisi montata in municipio sembrava un canale il cui flusso non si sarebbe interrotto. Da “Una Buona Idea”, in una fase molto delicata per la tenuta dell’amministrazione e dell’ente comunale, in più occasioni sono state formalizzate scelte di “responsabilità”, supportando gli atti di giunta e non solo. Sui finanziamenti, però, l’ex vicesindaco non vuole che cali una coltre di trascuratezza, preludio di possibili tagli.