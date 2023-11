Fiume Gela, cosa finì nelle acque in estate? Scicolone, “ancora oggi aspettiamo la verità”

Gela. L’allarme generalizzato che si diffuse in piena estate si è smorzato ma rimangono ancora tanti dubbi su ciò che viene sversato lungo il fiume Gela. Per Paolo Scicolone di “Gran Sicilia”, non sono arrivate indicazioni utili né da Arpa né dalla Capitaneria di porto. “Era il 14 agosto, E’ stato segnalato alla Capitaneria di porto un fenomeno di inquinamento del fiume Gela, con acqua nera e maleodorante proveniente dall’area industriale. E’ stato chiesto dal militare che ci ha risposto di inviare foto tramite email all’indirizzo della Capitaneria ed è stato immediatamente fatto. Veniva riferito che sarebbero stati fatti immediati sopralluoghi. La notizia è stata divulgata da stampa locale. Non avendo avuto alcun riscontro – dice – un mese dopo, il 14 settembre, abbiamo inviato Pec alla Capitaneria chiedendo copia dei verbali di campionamento e dei riscontri analitici. La stessa cosa è stata fatta da alcune associazioni ambientaliste, “Aria Nuova” e “Amici della Terra”. La risposta non ha per nulla convinto. Si faceva richiamo, peraltro, anche “all’annoso problema, già noto alle istituzioni competenti, della mancata pulizia della vegetazione dell’alveo fluviale, fattispecie che non consente un idoneo censimento degli scarichi insistenti lungo il letto del fiume”. Secondo Scicolone, “Un mese dopo non si sapeva ancora nulla”.