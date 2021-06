Fiume Gela inquinato, Arancio a Musumeci e Baglieri: “Subito un piano di risanamento”

Gela. L’Unione Europea, ancora una volta, ha acceso i riflettori sul costante inquinamento del fiume Gela, lungo il cui corso vengono scaricate sostanze pericolose, destinate a finire in mare. Il parlamentare europeo Ignazio Corrao ha reso pubblica la risposta della Commissione Ue, rilanciando la questione. Il deputato all’Ars Giuseppe Arancio ora interroga la presidenza e l’assessorato all’energia. “Gli interventi a tutela dell’ecosistema nel bacino idrografico del fiume Gela, un’area che si estende nelle province di Enna, Catania e Caltanissetta, non possono più essere rimandati visto che l’inquinamento del bacino idrografico continua a pesare economicamente a causa delle multe per le infrazioni alla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane oltre che per le gravi conseguenze alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo del territorio e in particolare dell’agricoltura”.