Formazione, “Confcommercio Gela Ascom tra gli enti dell’avviso 7”: Tar accoglie sospensiva

Gela. Ci sarà anche Confcommercio Ascom Gela tra gli enti accreditati per le attività di formazione dell’avviso 7/2023. E’ stata accolta la richiesta di sospensiva avanzata dal legale dell’associazione presieduta dall’ingegnere Francesco Trainito. E’ stato pubblicato il decreto emesso dai giudici del Tar Palermo. E’ stata bloccata l’efficacia del provvedimento regionale (attraverso il dipartimento formazione) che escludeva Confcommercio Gela Ascom dagli enti accreditati per le attività di formazione dell’avviso. Per i magistrati palermitani sussiste il “periculum in mora”, legato al fatto che si avvicina la data per il click day “il 21 ed il 23 febbraio entro la quale le imprese devono presentare i progetti di partecipazione all’Avviso pubblico n.7/2023 PR FSE+ Sicilia 2021/2027”, si legge nel decreto.