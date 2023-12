Formazione professionale , tanti over 40 e pochi giovani

Gela. In passato per imparare una professione bastava iscriversi ai corsi di formazione salesiana. Si diventava saldatore, tubista, elettricista e si trovava subito lavoro. Oggi queste professioni non hanno più appeal.

La conferma arriva dalla Confommercio che ha dovuto constatare come i corsi di formazione per operatori Autocad, elettricista o addetto alla security non attraggono più. Pochissime istanze, malgrado ci sia la concreta possibilità di trovare subito occupazione. Viceversa, c’è una overdose di domande per diventare operatrice ASACOM o Osa.

Il caro vita ha costretto molte famiglie mono-reddito a cercare un metodo altrnativo per arrivare a fine mese. Le casalinghe, per lo più over 40, si iscrivono così a corsi di formazione per qualifiche socio sanitarie che possano immetterle nel mondo del lavoro.