Forniture idriche nelle aree senza rete, “per ora prezzi calmierati”: per Ati no variazioni tariffe

Gela. Un tavolo operativo per trovare soluzioni affinché si possa garantire acqua alle famiglie delle zone non servite dalla rete idrica cittadina. Questa mattina il sindaco Lucio Greco ha riunito i rappresentanti di Siciliacque, Caltaqua, Ati idrica, il dirigente Antonino Collura, l’assessore Ivan Liardi e i capigruppo consiliari. Greco si è fatto promotore delle istanze di quasi cinquanta famiglie che vivono in aree non servite da condotta idrica. Da qui la richiesta di contenere i costi del servizio a mezzo autobotti, nel breve periodo e di dotare queste zone, prima possibile, di progetti per la realizzazione della rete idrica. Caltaqua non può realizzare nuove condotte idriche, tantomeno rimodulare le tariffe poiché dovrebbe estenderle a tutti i Comuni della provincia. La soluzione tampone prospettata dal tavolo è quella che il Comune utilizzi i poteri di Protezione Civile per acquistare una o due autobotti e utilizzi i punti di appresamento comunali. Allo stato è l’unico modo per contenere i costi, che oggi sono alti perché l’acqua acquistata da privati supera anche la soglia di 100 euro per 10 metri cubi.