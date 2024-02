Forte tanfo in città, segnalazione ad Arpa: Trainito, “vanno fatte verifiche”

Gela. Un tanfo intenso ieri sera è stato percepito in città. Il presidente della commissione ambiente Rosario Trainito ha dato comunicazione ad Arpa. “Ieri sera – dice – la città è stata invasa da un odore sgradevole di gas. In qualità di presidente della commissione ambiente, ecologia e sanità ho subito accesso l’allarme per l’avvio di verifiche. Ho scritto una pec ieri sera ad Arpa e stamattina chiederó lumi al settore ambiente per verificare subito quale sia la causa. Mi auguro che sia stato solo un episodio sporadico”.