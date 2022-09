Forti piogge sulla città, primi allagamenti anche in vie di accesso per i seggi elettorali

Gela. Piogge intense in queste ore sulla città e ci sono zone che più di altre ne stanno risentendo. Il livello dell’acqua è salito anche nei pressi di istituti scolastici dove sono in corso le operazioni di voto. In via Salonicco, la strada di accesso si è allagata, rallentando il traffico e gli accessi. Più in generale, in poche ore l’intensità delle piogge è stata notevole e anche per i prossimi giorni sono previste precipitazioni.