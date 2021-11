Francesco Zito: un eroe del nostro tempo. Inoltre…

Quest’anno, 2021, soppressa la Cinque Mulini per covid 19, Zito ne ha fatto ancora di strada, sia in senso reale che metaforico. Nel suo prezioso scrigno sportivo, oggi fanno bella mostra di sé tante vittorie e tanti record di cui ricordiamo soprattutto i sette primati regionali individuali: tre indoor (800,1500 e 5000 metri) e quattro outdoor (800, 1500, 3000 e 5000 metri) nella categoria S M 65. Senza contare, inoltre, gli altri sei record regionali ottenuti in varie staffette. Ma ne detiene anche uno nazionale nella staffetta 4X1500 metri in compagnia di Agosta, Belluomo e Amante, il passato sportivo dei quali è punteggiato di importanti performance. Del nostro campione ho voluto parlare anch’io perché le sue quattro vittorie ai recenti campionati nazionali di staffette svoltisi in quel di Catania, hanno accelerato l’iter di quello che era un progetto che con lo stesso Zito cullavo da tempo: la realizzazione di un Campo di Atletica Leggera, di cui tante volte ho messo in rilievo la necessità, il valore sociale e sportivo nonché la sacralità (tante volte, nei decenni passati, ho portato la questione all’attenzione della politica, la quale si è sistematicamente rivelata vergognosamente miope, per non usare altri termini più appropriati).

Per la verità, anche altri hanno provato a mettere i presupposti perché finalmente si realizzasse questo agognato sogno (penso al Dott. Enzo Pepe che lo ha fatto inserire nel piano triennale delle opere pubbliche della provincia 2008-2011; ma penso anche all’ex consigliera comunale Sara Bonura che, qualche anno dopo il tentativo del dott. Pepe, lo ha proposto in Consiglio). Pare che questa possa rivelarsi l’occasione giusta, avendo il Comitato Promotore, di cui parlerò in un’altra occasione, trovato un’ottima sponda nel sindaco Lucio Greco il quale, nel contesto di un suo discorso molto apprezzato, ha fortemente ribadito il suo impegno in occasione della meritoria premiazione di Francesco Zito per le quattro vittorie conseguite nei campionati nazionali di staffette. Per ora dico solo che la macchina organizzatrice, assolutamente apolitica ma aperta anche a tutti quei politici, di qualunque estrazione e colore, che intendono collaborare, ha finalmente acceso il motore. E, tanto per cominciare, proprio oggi avviene il primo incontro, e spero risolutore, tra il Comitato Promotore e la più che disponibile Seconda Commissione Consiliare Permanente Urbanistica-Lavori pubblici-Toponomastica dai consiglieri Gaetano Orlando, Gabriele Pellegrino, Giuseppe Guastella e da Diego Iaglietti, e presieduta dal consigliere Vincenzo Casciana. Della partita dovrebbero figurare anche l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Costa, nonché la Dirigente Settore Urbanistica Grazia Cosentino.