Frenata dell’agorà, “PeR”: “Sta diventando un Greco bis, serve chiarezza politica”

Gela. “Un minestrone peggiore di quello di Greco”. Da “PeR”, Sinistra italiana e “#2029”, torna a manifestarsi il rischio che l’agorà politica porti solo ad un’alleanza di numeri senza una coerenza. L’ultimo approccio tra il “garante” del percorso, il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, e Azione, viene individuato come prova concreta di un’eccessiva tendenza a coinvolgere forze che hanno sostenuto il sindaco. “Abbiamo sempre sostenuto che il perimetro dell’alleanza per noi di PeR doveva essere chiaro e coerente, alternativo al centrodestra di governo e al centrodestra di opposizione. Oggi si rappresentano scelte non chiare e non condivise in ragione del fatto che si annunciano incontri con soggetti politici che fino ad oggi hanno governato insieme alla giunta Greco, ultimo arrivo Azione di Calenda – fanno sapere – pertanto l’agora’ si sta evidenziando per essere un minestrone ancora più assortito della precedente esperienza Greco, che fu un errore e i risultati fallimentari sono evidenti. All’interno dell’agorà ci sono uomini e partiti che hanno condiviso con Greco più di quattro o cinque anni di mal governo, giudicato negativo dalla città. Ci sono altresì partiti che sono al governo nazionale e regionale con la Meloni e Schifani. Partiti che tra di loro litigano a Roma un giorno si e l’altro pure. A questo punto all’interno dell’agorà mancherebbero solo Greco e i suoi assessori. Un altro Greco bis, sotto mentite spoglie, non può essere riproposto”.