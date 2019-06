Fucile, pistola e munizioni nel bagno del suo appartamento: cinquantasettenne lascia il carcere

Gela. Lascia il carcere e avrà l’obbligo di dimora. Il cinquantasettenne Emanuele Zappoti, lo scorso gennaio, era stato arrestato con l’accusa di detenzione d’armi. In un appartamento a sua disposizione i carabinieri trovarono un fucile semiautomatico, una pistola e diverse munizioni. Erano avvolti in un telo, nel bagno. Nel corso del successivo interrogatorio, ha ammesso di possederle ma di non averle usate. La misura della custodia cautelare in carcere è stata confermata e in questi mesi è rimasto detenuto. Il giudice delle indagini preliminari, adesso, ha accolto le richieste avanzate dalla difesa, sostenuta dall’avvocato Maurizio Scicolone. Zappotti lascia il carcere. Dalla perizia tecnica condotta sulle armi sarebbe emerso proprio un mancato uso.