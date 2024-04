Fuori dalla raffineria, operai davanti ai tornelli: “Di noi tutti si sono dimenticati”

Gli interrogativi li pongono sull’efficacia del bacino di disponibilità, che era stato inizialmente costituito per dare priorità nelle assunzioni agli operai “storici” dell’indotto. “Invece, per noi non c’è spazio – dicono Lo Porto e Catania – entrano in raffineria lavoratori di ogni tipo. Si lavora fino a notte ma per noi è impossibile. Non abbiamo spazio”. Dei sindacati non si fidano, “non si sono interessati”. Lo Porto ha alle spalle una lunga attività proprio di sindacato ma adesso ne prende le distanze. Hanno deciso che in mancanza di riscontri, non c’era altro da fare se non portarsi ai tornelli per chiedere un supporto. C’è chi li ritiene ormai troppo anziani per assumerli ma al contempo non hanno ancora i requisiti per il pensionamento.