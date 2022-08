Furti di energia elettrica nelle palazzine di Scavone, sei residenti a processo

Gela. Avrebbero usufruito di forniture elettriche, con allacci abusivi. Per almeno quattro anni, sei residenti delle palazzine popolari di Scavone sarebbero riusciti ad avere l’energia elettrica, senza però pagare i canoni dovuti alla società Servizio elettrico nazionale. I pm della procura hanno chiuso le indagini, ottenendo il giudizio per tutti i coinvolti. Sono accusati di furto e ne dovranno rispondere davanti al giudice del tribunale, a novembre. Il danno economico ipotizzato per la società, in totale, supera almeno i trentamila euro.