Furti nelle aziende della zona industriale, colpiti anche siti Eni: Enimed parte civile

Gela. Venne ricostruita una lunga scia di furti, tutti messi a segno a danno di aziende insediate nella zona industriale locale. Rame, ferro ma anche mezzi da lavoro: un gruppo specializzato proprio in azioni di questo tipo, secondo gli inquirenti, prese di mira i siti produttivi locali. A processo, sono finiti i presunti componenti. Si tratta in prevalenza di cittadini di nazionalità romena. C’è anche un imputato di nazionalità italiana. Per gli investigatori, non è da escludere che la refurtiva venisse poi smerciata in grandi centri per il rame o il ferro. Davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore, è arrivato un altro troncone processuale, scaturito dalla stessa indagine. Imputato è un cittadino romeno, Ionut Mangoveanu. Tra i siti produttivi colpiti dai furti, pure quelli di Enimed. L’azienda ha preannunciato, in aula, la costituzione di parte civile, attraverso il legale Attilio Floresta.