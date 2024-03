Furto a Niscemi, chieste pesanti condanne per due gelesi: giudice, “acquisire immagini”

Gela. Per la procura furono loro ad entrare in un’abitazione, a Niscemi, mettendo a segno un furto, successivamente ricostruito dagli investigatori. Davanti al gup del tribunale, il pm Fabrizio Furnari, questa mattina, ha concluso con la richiesta di pesanti condanne per i due imputati, Nicolò Morello e Michael Costarelli, che hanno diversi precedenti alle spalle sempre per reati analoghi. Le indicazioni formalizzate sono di sette anni e mezzo per Morello e di sei anni per Costarelli. Entrambi hanno optato per il giudizio abbreviato. La difesa, rappresentata dall’avvocato Filippo Spina, ha però insistito sull’assenza di elementi concreti per ritenere che ci sia stato l’accesso furtivo nell’immobile.